В Тюмени изменили схему уборки снега из-за обращений горожан

СЕГОДНЯ 15:39 2019-03-12T16:02:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Дорожным службам Тюмени запретили заваливать снегом подходы к частным жилым домам. Такое часто происходило при уборке автомагистралей города. Теперь коммунальщиками за подобные действия грозит штраф. В городе утверждена новая техническая схема уборки снега.

Изменения сделаны после обращений жителей частного сектора. Горожане размещали информацию о сугробах у домов в популярных социальных сетях, а также на портале «Тюмень - наш дом», по итогам проверки сообщений власти внесли правки в нормативно-правовые акты и проинструктировали коммунальщиков.

В администрации города отмечают, что с 2013 года благодаря тюменцам удалось решить более 13 тысяч городских проблем, сообщить о которых можно на портале «Тюмень – наш дом», в популярных группах в социальных сетях.

- Использование интернета позволяет наладить контакт с каждым жителем. Благодаря сообщениям горожан корректируются некоторые нормативные требования и принимаются управленческие решения. Жители принимают активное участие в жизни города, вносят предложения, указывают на недочеты. Если в публичном пространстве пришло сообщение на плохую работу предприятия или товар, то это шанс исправить ошибку и изменить ситуацию, - уверен глава Тюмени Руслан Кухарук.

Так, с начала 2019 года горожане уже оставили более тысячи сообщений. Половина из них касается текущего содержания домов, пятая часть – уборки снега, еще одна проблема, о которой чаще всего сообщают граждане, – брошенный во дворах транспорт. «Главная цель работы городской администрации - сделать город комфортным и удобным для жителей. Отклики, которые тюменцы оставляют в социальных сетях, не остаются без внимания», - заверил мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU