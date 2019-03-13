Погода в Тюмени 13 марта: ожидается теплый день с сильным ветром

СЕГОДНЯ 05:21 2019-03-13T06:42:49+03:00

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Сегодня, 13 марта, в Тюмени ожидается преимущественно облачный день, но пройдет он без осадков. Утром температура воздуха составит +2,+4 градусов. Возможен дождь со снегом и сильный юго-западный ветер до 7,8 м/с.

Днем столбик термометра поднимется до отметки +3,+5 градусов, будет малооблачно с прояснениями. К вечеру синоптики прогнозируют 0 градусов. Ночью похолодает до -2,-1 градусов. Возможен снег.

В народном календаре 13 марта почитается память преподобного Василия, исповедника. В народе замечено, что этот день всегда бывает теплым, правда может случится и дождь, но это хорошая примета: к богатому урожаю и хорошему лету.

Особое внимание уделялось таянию кругов вокруг дерева. По этому явлению судили о весенней погоде: «круты края, крута и весна будет, пологи — весна будет протяжливой». 13 марта считается астрономическим рубежом зимы и лета.

ИСТОЧНИК KP.RU