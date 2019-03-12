СЕГОДНЯ 15:00 2019-03-12T15:07:10+03:00

На одной из дорог Тюмени у водителя фуры остановилось сердце. Фото vk.com

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Смертельное происшествие произошло сегодня, 12 марта, в Тюмени. На Московском тракте в районе поста ДПС фура съехала в кювет и остановилась. Как оказалось, у водителя грузовика произошел сердечный приступ и он скончался на месте.

- Станция скорой помощи приняла вызов в 11.45. Бригада прибыла на место происшествия в 11.58. Врач констатировал остановку сердца. Была организована реанимация, медики около часа боролись за жизнь мужчины. К сожалению, спасти его не удалось, - сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU