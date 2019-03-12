На одной из дорог Тюмени у водителя фуры остановилось сердце
За жизнь мужчины медики боролись около часа
На одной из дорог Тюмени у водителя фуры остановилось сердце. Фото vk.com
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Смертельное происшествие произошло сегодня, 12 марта, в Тюмени. На Московском тракте в районе поста ДПС фура съехала в кювет и остановилась. Как оказалось, у водителя грузовика произошел сердечный приступ и он скончался на месте.
- Станция скорой помощи приняла вызов в 11.45. Бригада прибыла на место происшествия в 11.58. Врач констатировал остановку сердца. Была организована реанимация, медики около часа боролись за жизнь мужчины. К сожалению, спасти его не удалось, - сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения.
ИСТОЧНИК KP.RU