2019-03-12T14:05:30+03:00
Общество

Предпринимателей Тобольска дурят лже-сотрудники Роспотребнадзора

В ведомстве рекомендуют жаловаться на мошенников в полицию
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тобольске появились лже-сотрудники Роспотребнадзора. Они звонят предпринимателям и предлагают провести консультации и приобрести печатную продукцию, якобы необходимую в преддверии проведения проверки. Об аналогичных звонках предпринимателям сообщил и председатель Тобольского отделения «ОПОРЫ РОССИИ».

В ведомстве подчеркнули, что Роспотребнадзор - орган государственной власти и не оказывает платных консультаций предприятий и не продает полиграфию. О плановых проверках предпринимателей предупреждают распоряжениями, а на сайте ведомства размещен план проверок.

- Любые звонки якобы от Роспотребнадзора с сообщениями о проверках и предложениях купить «набор необходимых документов» являются мошенничеством, - подчеркнули в пресс-службе областного управления. В таких случаях нужно обращаться в полицию и информировать управление (эл. почта: nadzor72@tyumen-service.ru).

Консультацию о необходимости наличия нормативных правовых актов можно получить, обратившись в общественную приемную Управления по телефону (3452) 20-86-66 или лично по адресу: Тюмень, ул. Рижская, 45а (2-й этаж), а также в территориальных отделах.

Приобрести нужные документы можно в предприятиях специализированной торговли или распечатать, найдя их бесплатно в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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