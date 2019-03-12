2019-03-12T13:42:04+03:00
Общество

Эксперты назвали, какие услуги красоты у тюменок самые восстребованные

Уход за внешностью за год подорожал на 13 процентов
Маргарита КАЛИНКИНА
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Среди услуг красоты в Тюмени самой популярной у горожанок оказалась забота о ногтях. Услуги маникюра и педикюра составляют половину спроса на портале Авито. Его эксперты проанализировали рынок услуг и выяснили, сколько стоит быть красивой.

В "пакет красоты" вошли пять услуг по уходу за ногтями, волосами, макияж, эпиляция и СПА. Самой популярной стали маникюр и педикюр, самой невостребованной - СПА-услуги.

Оказалось, что каждый месяц жительницы Тюмени на уход за своей внешностью в среднем тратят 5 200 рублей. Это на 13 процентов дороже, чем годом ранее. В целом по России рост составил 3 процента и сейчас составляет в среднем 5,5 тысяч рублей. Самые дешевые услуги в Тольятти и Ижевске – 3 700 рублей, а дороже всего в Москве – 8 700 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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