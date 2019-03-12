2019-03-12T13:30:36+03:00
Авто

В Тюмени среди брошенных владельцами иномарок оказались "Инфинити" и "БМВ"

Горожан просят эвакуировать автомобили
Маргарита КАЛИНКИНА
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Несколько брошенных иномарок, среди которых есть даже грузовик, обнаружены в Центральном округе Тюмени. Управа просит владельцев своими силами и за свой счет эвакуировать автомобили.

В частности, на ул. Р. Г. Эрвье, 16/1 стоит «Инфинити» г/н М361УК 72 и иномарка с г/н О957ЕМ 72. У дома по ул. Газовиков, 65 припаркован «Субару», г/н У034ХХ 86, на ул. Щорса, 11 – «Тойота», г/н О349СТ 86. На ул. Щорса, 10 – грузовик г/н К297КХ 72, на ул. Свердлова, 5/1 – «Пежо», г/н Е432РО 72, на ул. Осипенко, 73 – БМВ, г/н Е994РМ 72.

По всем вопросам автомобилисты могут обращаться в управу Центрального округа по адресу: ул. Новгородская, 10, каб. № 335, телефон 35-36-62.

По информации управы Центрального административного округа

ИСТОЧНИК KP.RU

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