Для пожилых тюменцев заработал бесплатный телефон доверия

СЕГОДНЯ 12:41 2019-03-12T12:46:31+03:00

Звонить на него можно по самым разным вопросам

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Телефон доверия для пожилых заработал в Тюмени. Бесплатная психологическая помощь организована в Областном геронтологическом центре по номеру 8-800-201-41-41.

Квалифицированные консультанты в будние дни с 8:00 до 16:00 готовы не только поддержать морально людей зрелого возраста, но и помочь найти выход из сложной жизненной ситуации, справиться с тревогой и одиночеством, разобраться в причинах волнения и беспокойства.

Бесплатная и анонимная услуга доступна всем жителям Тюменской области, включая районы и сельские поселения. Обращаться за советом и помощью могут не только пожилые люди, но и их родственники.

- Пожилых готовы конфиденциально консультировать по сложным, противоречивым темам. Это могут быть проблемы во взаимоотношениях с детьми и внуками, конфликты между супругами, ссоры и обиды, переживание горя, проблемы самоактуализации и самореализации после выхода на пенсию, другие вопросы, которые обсудить в личной беседе может быть затруднительно. Каждый сможет быть услышан и понят, - отмечают психологи Областного геронтологического центра.

ИСТОЧНИК KP.RU