2019-03-12T12:24:42+03:00
Общество

Тюменцам предлагают попробовать себя в ориентировании по тропам

Новый вид спорта стал популярным у людей с разным уровнем здоровья и мышления
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменцам предлагают попробовать себя в ориентировании по тропам. Фото Дворца ПионерТюменцам предлагают попробовать себя в ориентировании по тропам. Фото Дворца Пионер
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Попробовать себя в ориентировании по тропам предлагают жителям Тюмени. 14 марта в сквере «Восточный» (ул.30 лет Победы,95\2) пройдет открытый чемпионат. Его проводит Восточная окружная общественная организация Всероссийского общества инвалидов и приглашает здоровых тюменцев и людей с ограниченными возможностями здоровья. В соревнованиях уже готовы участвовать лучшие спортсмены Тюмени и Тюменского района.

Ориентирование по тропам сейчас очень популярно, оно отличается от спортивного тем, что маршруты разрабатываются с учетом разного уровня зрительных и умственных способностей при толковании символов, чтении и понимании карт и соотнесении их с местностью, а также с учетом самостоятельного передвижения или в кресле-коляске.

Регистрация участников будет проводиться в день соревнований до 13.00, сообщили во Дворце творчества и спорта Пионер. Старт участников в 14.00. По вопросам участия в соревнованиях следует обращаться к организатору Соболеву Виктору Ивановичу по телефону: 89829473651.

ИСТОЧНИК KP.RU

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