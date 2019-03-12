Тюменцам предлагают попробовать себя в ориентировании по тропам

СЕГОДНЯ 12:22 2019-03-12T12:24:42+03:00

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Попробовать себя в ориентировании по тропам предлагают жителям Тюмени. 14 марта в сквере «Восточный» (ул.30 лет Победы,95\2) пройдет открытый чемпионат. Его проводит Восточная окружная общественная организация Всероссийского общества инвалидов и приглашает здоровых тюменцев и людей с ограниченными возможностями здоровья. В соревнованиях уже готовы участвовать лучшие спортсмены Тюмени и Тюменского района.

Ориентирование по тропам сейчас очень популярно, оно отличается от спортивного тем, что маршруты разрабатываются с учетом разного уровня зрительных и умственных способностей при толковании символов, чтении и понимании карт и соотнесении их с местностью, а также с учетом самостоятельного передвижения или в кресле-коляске.

Регистрация участников будет проводиться в день соревнований до 13.00, сообщили во Дворце творчества и спорта Пионер. Старт участников в 14.00. По вопросам участия в соревнованиях следует обращаться к организатору Соболеву Виктору Ивановичу по телефону: 89829473651.

ИСТОЧНИК KP.RU