СЕГОДНЯ 12:11 2019-03-12T12:25:12+03:00

Эффект домино: в Тюмени четыре авто попали в аварию на перекрестке. Фото ГИБДД Тюменской области

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Эффект домино. Сразу четыре автомобиля пострадали в Тюмени в аварии, которая произошла вечером накануне, 11 марта. В девятом часу на перекрестке улиц Западносибирская и Казачьи Луга 31-летний водитель на автомобиле «Санг Енг» въехал в заднюю часть автомобиля «Тойота Королла», тот толкнул впереди идущий «Форд», а «Форд» - «Ладу Веста».

В результате происшествия травмф получили две пассажирки «Тойоты». У 57-летней женщины ушиб кисти, у 7-летней девочки – ушиб колена.

Водитель автомобиля «Санг Енг» отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Ранее он лишался права управления транспортом за нетрезвое вождение в 2015 году на срок 19 месяцев, сообщили в областной Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU