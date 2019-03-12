2019-03-12T12:03:16+03:00
Авто

Тюменские автомобилисты стали меньше нарушать правила на дорогах

За год количество штрафов сократилось на 40 процентов
Маргарита КАЛИНКИНА
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Автомобилисты Тюменской области стали более дисциплинированными на дорогах. За год количество нарушений Правил дорожного движения, зафиксированных видеокамерами составило более 72 тысяч. Это почти на 40 процентов меньше.

Тюменцы стали меньше выезжать за стоп-линию, выезжать на перекрестки на красный свет. Однако, дважды проехавших перекресток на красный свет, за год стало больше в полтора раза! Таких водителей более 9 тысяч. В 2018 году их было 5700.

По-прежнему самым частым нарушением является превышение скорости. Радует, что число этих нарушений снизилось на 11 процентов, а фактов превышения скорости - более чем на 60 км/час - более чем в три раза – с 218 в прошлом, до 63-х в этом году.

Водители стали лучше оплачивать штрафы. Почти 80% штрафов, выявленных автоматическими камерами фотовидеофиксации ПДД оплачиваются в установленный законом срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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