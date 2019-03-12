2019-03-12T11:41:23+03:00
Звезды

В Тюмени Сергею Безрукову предложили поставить рок-оперу «Конек-Горбунок»

Артисту понравился региональный проект «Путешествие в сказку Петра Ершова»
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени Сергею Безрукову предложили поставить рок-оперу «Конек-Горбунок». Фото пресс-службы Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия»В Тюмени Сергею Безрукову предложили поставить рок-оперу «Конек-Горбунок». Фото пресс-службы Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия»
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Поставить детский музыкальный спектакль или рок-оперу «Конек-Горбунок» предложили тюменцы российскому артисту Сергею Безрукову. Актер на днях был с гастролями в Тюмени и встретился с секретарем регионального отделения «Единой России» Андреем Артюховым. Народный артист России является председателем общественного совета проекта «Культура малой Родины» и с удовольствием поддержал проект тюменских единороссов «Путешествие в сказку Петра Ершова «Конек-Горбунок».

- Сказка «Конек-Горбунок» в этом году отмечает 185-летие. Это уникальное произведение с колоссальными смыслами, — отметил Безруков. — Я читал ее своим детям: моя дочка Маша, которой нет еще и трех лет, с большим интересом слушала. Ей очень нравится сам персонаж, она всегда переживала за Ивана и за Конька.

Андрей Артюхов рассказал, что в феврале 1700 детей из Голышманово и Ишима бесплатно посмотрели спектакль Тюменского театра кукол «Конек-Горбунок». Планируется также показать этот спектакль и в других муниципальных образованиях региона, следующее — в Ялуторовске.

- Артисты театра кукол поставят также спектакль «Конек-Горбунок» вместе с детьми в школах, — добавил Артюхов.

Напомним, тюменский региональный проект «Путешествие в сказку Петра Ершова «Конек-Горбунок» реализуется с января в рамках федерального проекта «Культура малой Родины». Проект призван поддержать туристическую отрасль, сферу дополнительного образования и малое предпринимательство. В регионе много мест, связанных с всемирно известным сказочником. Петр Павлович родился в деревне Безруково, был крещен в Ишиме, а уже будучи взрослым жил и работал в Тобольске, где написал много пьес и стихов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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