В Тюмени разыскивают родственников красноармейца Павла Авдеева

СЕГОДНЯ 09:15 2019-03-12T09:20:11+03:00

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В Тюменской области разыскивают родственников солдата Великой Отечественной войны Павла Павловича Авдеева, 1915 года рождения. Его останки поисковики отряда «Севастополь» подняли 7 марта в районе 10 км Балаклавского шоссе в Севастополе.

Павел Авдеев был призван в армию Тюменским ГВК. Краснофлотец строевой 9 бригады морской пехоты Черноморского флота числится пропавшим без вести в боях за Севастополь в июне–июле 1942 года.

Известно, что мама солдата Авдеева Ульяна В. из Тюмени, Онохинского с\с. Всех, кто может сообщить любую информацию о родных погибшего солдата, позвонить в Тюменский областной поисковый центр по телефону 8-919-925-07-17 (Екатерина) или написать по электронной почте: tyumen-poisk.zayavki@yandex.ru

Поисковики отмечают, что на десять поднятых солдат приходится один найденный медальон, а на десять медальонов – один прочитанный. За каждым медальоном история человека и его семьи. У тюменецв есть шанс восстановить историю Павла Авдеева.

Просим помощи в поиске родных погибшего солдата! Любую информацию просьба отправлять в Тюменский областной поисковый центр, телефон 8-919-925-07-17 (Екатерина), электронная почта: tyumen-poisk.zayavki@yandex.ru

По информации Тюменского областного поискового центра

ИСТОЧНИК KP.RU