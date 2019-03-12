2019-03-12T09:46:04+03:00
Общество

Тюменские школьники поспорят за лидерство в финале Всероссийской олимпиады

Первые состязания стартуют 17 марта
Маргарита КАЛИНКИНА
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Ученик тюменского лицея № 93 Иван Стебницкий первым начнет борьбу за победу на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Он будет состязаться в знаниях по химии. Сильнейших юных химиков со всей страны с 17 по 23 марта примет Уфа.

С 19 по 23 марта в Самаре ученик тюменской школы №70 Станислав Лукин представит регион на олимпиаде по астрономии.

В Москве в это же время сразятся знатоки французского. Наш регион впервые будет представлять семиклассник — Жан-Франсуа Дюге из областной физико-математической школы, сообщили в областном департаменте образования и науки.

С 23 марта в столице начнется заключительный этап олимпиады по экономике. На него впервые отправятся сразу пятеро ребят: Никита Козлов, Егор Афанасьев, Михаил Тутанов, Алексей Белоножко и Даниил Белов.

На заключительный этап олимпиады по физике, которая нынче будет проходить в Томске с 5 по 10 апреля, поедут Герман Кузнецов и Иван Дорошенко из ФМШ.

Также уже известны финалисты заключительного этапа олимпиад по русскому языку и истории. Ими стали ученики гимназии ТюмГУ Полина Черноморченко и Алексей Сычёв.

Проходные баллы по остальным предметам и общее количество участников сборной Тюменской области станет известно в апреле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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