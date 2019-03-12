2019-03-12T08:29:15+03:00
Происшествия

Тюменец избил жену за то, что она не с ним распивала спиртное

На мужчину заведено уголовное дело
Маргарита КАЛИНКИНА
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Пожилой тюменец избил свою жену за то, что она распивала спиртное с соседями, а не с ним. Инцидент произошел в деревне Криводаново Тюменского района.

64-летний мужчина вместе с женой вечером выпивал, а утром по делам ушел из дома. Вернувшись он узнал, что супруга пьяна. Оказалось, что она не стала ждать мужа и отправилась продолжать застолье к соседям. Мужчина был очень зол на жену и побил ее кулаками. Через несколько дней 56-летняя женщина пожаловалась на боли в ребрах соседке и рассказала о случившемся.

Обеспокоенная гражданка позвонила в скорую помощь. Медики выяснив причины травм, сообщили в полицию. На допросе 64-летний задержанный признался в содеянном. В отношение него возбуждено уголовное дело на основании части 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». С мужчины взята подписка о невыезде, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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