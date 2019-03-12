Тюменцев приглашают на «Крымскую весну»

СЕГОДНЯ 07:44 2019-03-12T07:58:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Настоящий праздник развернется в Тюмени 16 и 17 марта. В честь пятилетия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в городе пройдет фестиваль «Крымская весна». Горожан и гостей ждут с 12 часов на двух площадках – на Цветном бульваре и площади 400-летия Тюмени.

Здесь пройдут народные гулянья, откроются интерактивные площадки с играми, соревнованиями, песнями и плясками, гастрономический фестиваль и многое другое. Организаторы обещают, что для каждого найдется развлечение по душе.

Гостей будут развлекать ростовые куклы. Подготовлена большая семейная программа «Крымская весна в музее». Во время праздника можно продегустировать блюда и напитки крымской кухни и выбрать место для летнего отдыха на полуострове. Кроме того, будет работать полевая кухня.

Традиционно тюменцы и гости города вместе исполнят гимн России.

ИСТОЧНИК KP.RU