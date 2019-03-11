Тюменские восьмиклассники узнают о туристическом потенциале региона

СЕГОДНЯ 20:56 2019-03-11T20:56:15+03:00

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Восьмиклассники из Тюменской области 22 марта примут участие в областном едином уроке, посвящённом сфере туризма. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, урок пройдёт в рамках проекта «Моя Тюменская область, приуроченного к 75-летию региона.

Ребята смогут узнать о многообразии туристических направлений, которыми богата Тюменской области, а также о железной дороге «Тюмень – Тобольск», движение пассажирских поездов по которой началось ровно 50 лет назад. Эта железная дорога играет большую роль в развитии туристического потенциала региона, а сейчас стала частью «Императорского маршрута».

Также школьников ждут интересные факты о Тобольске (в частности, о единственном в Сибири каменном кремле, который является уникальным памятником сибирского зодчества), о городе декабристов Ялуторовске, а также об известных уроженцах Тюменской области: Распутине, Ершове, Алябьеве, Перове, Гуляеве.

- Этот урок будет уже третьим в цикле. Ранее ребята узнали о создании Сибирской губернии с центром в г. Тобольске и побывали на занятии, приуроченном к 185-летию нашего самого известного земляка – учёного и общественного деятеля, автора Периодического закона химических элементов Дмитрия Менделеева, - сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Тюменской области.

По словам проректора ТОГИРРО Марины Кусковой, проводят занятия специально подготовленные классные руководители и педагоги-предметники. Каждое занятие приурочено к памятным датам, а общие итоги регионального проекта подведут в канун празднования 75-летия Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU