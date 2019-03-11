2019-03-11T20:35:53+03:00
Экономика

Тюменские товаропроизводители представят продукцию на Всероссийских зимних сельских спортивных играх

Состязания пройдут с 19 по 23 марта
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские товаропроизводители представят продукцию на Всероссийских зимних сельских спортивных играхТюменские товаропроизводители представят продукцию на Всероссийских зимних сельских спортивных играхФото: Татьяна Коркина
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В тюменском Легкоатлетическом манеже, в рамках проведения Всероссийских зимних сельских спортивных игр с 19 по 23 марта, пройдёт выставка-презентация тюменских товаропроизводителей. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, гости мероприятия смогут продегустировать и купить качественные продукты питания непосредственно от производителей.

Выбор продуктов огромен. В ассортименте будут представлены кондитерские изделия, мясная, рыбная и молочная продукция, мед, сыры, иван-чай и многое другое. Однако тюменские производители сделают акцент на эксклюзивной продукции, которая уже узнаваема за пределами Тюменской области. К примеру, на выставке товаропроизводителей можно будет купить тюменский сувенирный пряник, фирменный набор конфет, тюменские мясные деликатесы и многое другое.

Напомним, финальные соревнования IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр пройдут в Тюмени с 20 по 22 марта 2019 года. В Лучший город Земли съедутся более тысячи участников из 85 регионов всей России. Конкурсанты должны будут пройти программу, в которую включены соревнования по девяти спортивным дисциплинам: гиревому и городошному спорту, лыжным гонкам, полиатлону, троеборьям дояров и механизаторов, соревнованиям спортивных семей, а также шахматам и шашкам.

Сельскохозяйственные продовольственные ярмарки регулярно проводятся в Тюменской области. Горожане могут покупать свинину, говядину, баранину, птицу, рыбную продукцию, хлеб, овощи, сушеные плоды, дикоросы, продукция пчеловодства и другие товары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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