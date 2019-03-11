В Тюмени 28 мая пройдёт Ярмарка инвестиций ТРО «ОПОРА РОССИИ»

СЕГОДНЯ 19:42 2019-03-11T19:42:47+03:00

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В рамках «Первого Тюменского промышленного форума» 28 мая пройдёт Ярмарка инвестиций ТРО «ОПОРА РОССИИ». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, проект помогает участникам развить свою идею в полноценный бизнес-план и защитить его перед настоящими инвесторами.

Ярмарка Инвестиций ТРО «ОПОРА РОССИИ» - первая в Сибири инвестиционная площадка, которая объединяет предпринимателей, власть и инвесторов. За время существования проекта было рассмотрено более 1,5 тысячи заявок и привлечено более 200 млн рублей.

Чтобы принять участие в проекте, нужно до 1 мая оставить заявку на официальном сайте и рассказать о своём проекте. Затем участников ждёт онлайн-обучение в области финансов, ораторского искусства и юридических аспектов в инвестировании. Не все могут дойти до реальных инвесторов, пройдя предварительную защиту, однако попадая в число «защитников», получить деньги становится более чем реально.

Среди успешных проектов «Ярмарки инвестиций» можно назвать такие проекты, как «BrooklynBowl», «Тесла Кувар», «Лаваш и Мясо» и завод по производству сапропеля.

В прошлом году «Ярмарка инвестиций» прошла 15 сентября в рамках Слета успешных предпринимателей (СУП) пройдёт традиционная «Ярмарка инвестиций». На Ярмарке представили наиболее перспективные стартапы. Участники смогли получить крупные инвестиции и системные знания об их привлечении и защите проекта, а также обратную связь от экспертов.

ИСТОЧНИК KP.RU