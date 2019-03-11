2019-03-11T19:42:47+03:00
Экономика

В Тюмени 28 мая пройдёт Ярмарка инвестиций ТРО «ОПОРА РОССИИ»

Проект помогает участникам развить свою идею в полноценный бизнес-план
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Тюмени 28 мая пройдёт Ярмарка инвестиций ТРО «ОПОРА РОССИИ»В Тюмени 28 мая пройдёт Ярмарка инвестиций ТРО «ОПОРА РОССИИ»Фото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В рамках «Первого Тюменского промышленного форума» 28 мая пройдёт Ярмарка инвестиций ТРО «ОПОРА РОССИИ». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, проект помогает участникам развить свою идею в полноценный бизнес-план и защитить его перед настоящими инвесторами.

Ярмарка Инвестиций ТРО «ОПОРА РОССИИ» - первая в Сибири инвестиционная площадка, которая объединяет предпринимателей, власть и инвесторов. За время существования проекта было рассмотрено более 1,5 тысячи заявок и привлечено более 200 млн рублей.

Чтобы принять участие в проекте, нужно до 1 мая оставить заявку на официальном сайте и рассказать о своём проекте. Затем участников ждёт онлайн-обучение в области финансов, ораторского искусства и юридических аспектов в инвестировании. Не все могут дойти до реальных инвесторов, пройдя предварительную защиту, однако попадая в число «защитников», получить деньги становится более чем реально.

Среди успешных проектов «Ярмарки инвестиций» можно назвать такие проекты, как «BrooklynBowl», «Тесла Кувар», «Лаваш и Мясо» и завод по производству сапропеля.

В прошлом году «Ярмарка инвестиций» прошла 15 сентября в рамках Слета успешных предпринимателей (СУП) пройдёт традиционная «Ярмарка инвестиций». На Ярмарке представили наиболее перспективные стартапы. Участники смогли получить крупные инвестиции и системные знания об их привлечении и защите проекта, а также обратную связь от экспертов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменские восьмиклассники узнают о туристическом потенциале региона
Тюменские товаропроизводители представят продукцию на Всероссийских зимних сельских спортивных играх
Объём инвестиций в основной капитал в Тюменской области составил 380,3 млрд рублей
Чудом живой: сбегая с аварии тюменец на "Ладе" влетел в отбойник
Тюменцев ждет большой биатлонный праздник
В Тюмени перевернулся грузовик с бревнами
Тюменцам предлагают 20% кэшбэк за мобильную связь
Тюменский студент отправится в научную экспедицию по Баринцевому морю
Волокли на скамейку: лежащему на улице тюменцу пытались помочь дети
Тюменец в легковом автомобиле возит на работу живую лошадь
За подростка на крыше тюменской высотки накажут коммунальщиков
Тюмень вновь примет молодежный форум «УТРО-2019»
В Тобольске назвали районы, которые могут пострадать от паводка
На одном из предприятий Тюмени работника закрутило в бак с торфом
Паводок без аварий: филиалы СУЭНКО разрабатывают резервные схемы электроснабжения
За поздравление 8 марта тюменцу грозит 10 лет тюрьмы
Фильм "Тобол" покажут кинотеатры Канады и США
У тюменцев выяснят, в какой социальной рекламе они нуждаются
Затор на Щербакова: из-за гигантской пробки многие тюменцы опоздали на работу
Не повезло: тюменец стал девятым в гонке преследования Чемпионата мира по биатлону
Трассу Тюмень-Омск накрыл туман
Для тюменских подростков открывают Школу научных поединков
В центре Тюмени отключат четыре светофора
В тюменском "Сити Моле" пожарные эвакуировали всех посетителей
Погода 11 марта в Тюмени: капель и ветер