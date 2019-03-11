Чудом живой: сбегая с аварии тюменец на "Ладе" влетел в отбойник

СЕГОДНЯ 17:34 2019-03-11T17:35:54+03:00

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Жуткое ДТП произошло в час пик на мосту "Стрела" в Тюмени. Около шести часов вечера рядом с поворотом на улицу Чаплина "Лада" пятнадцатой модели врезалась в отбойник. В результате помята вся передняя часть автомобиля. Водителя из сплющенного салона вызволяли сразу несколько человек.

По сообщениям очевидцев, водитель был или пьян, или под воздействием наркотиков. Он сначала попал в одну аварию, а затем, уехав с места происшествия, виляя из стороны в сторону свернул на мост и врезался в ограждение.

В ГИБДД уточнили, что этот водитель попал в ДТП на улице Запольной, но скрылся, выехав на "Стрелу", и влетел в отбойник. У мужчины 1969 года рождения серьезные травмы. Его госпитализировали. Сейчас автоинспекторы выясняют все обстоятельства происшествия.

В пресс-службе областного департамента здравоохранения добавили, что пациент проходит диагностику в областной клинической больнице №2. Его состояние и диагноз еще устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU