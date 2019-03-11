2019-03-11T17:35:54+03:00
Происшествия

Чудом живой: сбегая с аварии тюменец на "Ладе" влетел в отбойник

От удара всю переднюю часть автомобиля сплющило
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Чудом живой: сбегая с аварии тюменец на "Ладе" влетел в отбойник. Фото группы "ЧС Тюмень" vk.comЧудом живой: сбегая с аварии тюменец на "Ладе" влетел в отбойник. Фото группы "ЧС Тюмень" vk.com
Изменить размер текста:

Жуткое ДТП произошло в час пик на мосту "Стрела" в Тюмени. Около шести часов вечера рядом с поворотом на улицу Чаплина "Лада" пятнадцатой модели врезалась в отбойник. В результате помята вся передняя часть автомобиля. Водителя из сплющенного салона вызволяли сразу несколько человек.

По сообщениям очевидцев, водитель был или пьян, или под воздействием наркотиков. Он сначала попал в одну аварию, а затем, уехав с места происшествия, виляя из стороны в сторону свернул на мост и врезался в ограждение.

В ГИБДД уточнили, что этот водитель попал в ДТП на улице Запольной, но скрылся, выехав на "Стрелу", и влетел в отбойник. У мужчины 1969 года рождения серьезные травмы. Его госпитализировали. Сейчас автоинспекторы выясняют все обстоятельства происшествия.

В пресс-службе областного департамента здравоохранения добавили, что пациент проходит диагностику в областной клинической больнице №2. Его состояние и диагноз еще устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменцев ждет большой биатлонный праздник
В Тюмени перевернулся грузовик с бревнами
Тюменцам предлагают 20% кэшбэк за мобильную связь
Тюменский студент отправится в научную экспедицию по Баринцевому морю
Волокли на скамейку: лежащему на улице тюменцу пытались помочь дети
Тюменец в легковом автомобиле возит на работу живую лошадь
За подростка на крыше тюменской высотки накажут коммунальщиков
Тюмень вновь примет молодежный форум «УТРО-2019»
В Тобольске назвали районы, которые могут пострадать от паводка
На одном из предприятий Тюмени работника закрутило в бак с торфом
Паводок без аварий: филиалы СУЭНКО разрабатывают резервные схемы электроснабжения
За поздравление 8 марта тюменцу грозит 10 лет тюрьмы
Фильм "Тобол" покажут кинотеатры Канады и США
У тюменцев выяснят, в какой социальной рекламе они нуждаются
Затор на Щербакова: из-за гигантской пробки многие тюменцы опоздали на работу
Не повезло: тюменец стал девятым в гонке преследования Чемпионата мира по биатлону
Трассу Тюмень-Омск накрыл туман
Для тюменских подростков открывают Школу научных поединков
В центре Тюмени отключат четыре светофора
В тюменском "Сити Моле" пожарные эвакуировали всех посетителей
Погода 11 марта в Тюмени: капель и ветер