2019-03-12T06:09:57+03:00
Авто

Еще на двух улицах Тюмени автомобилям запретят останавливаться

Ограничения вступят в силу с 1 апреля
Маргарита КАЛИНКИНА
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Стоянки и остановки автомобилей ограничат в Тюмени еще на двух улицах. С 1 апреля парковки запретят на четной стороне по ул. Орджоникидзе на участке от пересечения с ул. Республики до пересечения с ул. Ленина. Останавливаться также будет запрещено на ул. Клары Цеткин от здания № 59/1 до здания № 39.

Меры вводятся для упорядочения парковки транспортных средств и повышения пропускной способности улиц, пояснили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

Места, запрещающие стоянку/остановку, будут обозначены дополнительными дорожными знаками 3.27 «Остановка запрещена». Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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