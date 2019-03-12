2019-03-12T05:15:30+03:00
Общество

Погода 12 марта в Тюмени: солнечно и сильный ветер

Температура воздуха поднимется до +4 градусов
Маргарита КАЛИНКИНА
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Погода 12 марта в Тюмени: солнечно и сильный ветерПогода 12 марта в Тюмени: солнечно и сильный ветерФото: Ольга Крыльцова
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Вторник 12 марта в Тюменской области будет теплым, но очень ветреным. Погода все уверенней показывает плюсовые температуры воздуха. Вместе с этим в регионе продолжаются сильные ветра.

Так, в Тюмени днем будет солнечно, столбики термометров поднимутся до +4 градусов. Ветер ожидается от 7 до 14 м/с. В Тобольске пасмурно, без осадков и тоже до +4 и ветер 6-14 м/с.

В Ялуторовске и Заводоуковске ясно, +2, ветер 8-14 м/с. В Ишиме холоднее всего - ноль градусов и 7-14 м/с.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники уголовно-исполнительной системы России. В народном календаре день назван Прокопом Перезимним, Дорогорушителем. С этого дня, как правило, наступала настоящая весна, снег таял, зимние дороги переставали существовать. Поэтому, прежде чем выехать со двора, слушали дорогу: надежна ли. Также прислушивались к капели: если она была обильной, в долгий путь лучше было не отправляться.

Крестьяне наблюдали за вербой. Если ее почки начинают распускаться с макушки, то начинать сеять лучше пораньше. А вот если верба на макушке пушиться не спешит, то хорошим будет второй посев. Ждали и подснежников: как только они появлялись — это означало, что пора начинать пахоту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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