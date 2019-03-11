Тюменцев ждет большой биатлонный праздник
Сильнейшие биатлонисты России приеду в Тюмень в конце марта. В областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» с 28 марта по 2 апреля состоится Чемпионат России. Болельщики увидят спринт, гонку преследования, масс-старт и эстафету.
Все дни зрителей ждет развлекательная программа с конкурсами и розыгрышами, участием танцевальных и вокальных коллективов, диджеев и аниматоров.
Будет также работать теплый шатер с едой и напитками. Развлекательные площадки с различными активностями расположатся в зоне питания и на трассе в зоне финиша.
Билеты на гонки на сайте Пономиналу.ру появятся в продаже с 12 марта. С 16 марта купить их можно в кассе Легкоатлетического манежа по адресу: Тюмень, ул. Луначарского, 12. Цена варьируется от 25 до 200 рублей в зависимости от дня недели и места просмотра.
На гонки в будни билеты на трибуну A можно купить за 100 руб., на B — за 50, на трассу — за 25. В выходные цена билета на трибуну A — 200 руб., на B — 100, на трассу — 50. Детям до 5 лет (дата рождения после 28.03.2014) вход на соревнования свободный в сопровождении взрослого с билетом.
Электронный билет необходимо будет распечатать. Копировать его нельзя. НЕ стоит покупать электронный билет с рук и при себе нужно иметь удостоверение личности.
Оргкомитет напоминает болельщикам, что алкогольные напитки и стеклянная тара на трибунах запрещены. А вот термосы с чаем или кофе - приветствуются. Нельзя также проносить вувузелы, файеры, петарды, пневмохлопушки.
При проходе на трибуны все атрибуты болельщиков: флаги, плакаты и дудки будут проверены. Размер для баннеров и флагов не должен превышать 2 м х 1,5 м. Древко флага должно быть пластиковое и пустотелое (телескопическое), длина не более 1,5 м, диаметр не более 2,5 см.
Все тексты и слова поддержки на флагах и транспарантах должны быть на русском языке. Оскорбления и ненормативная лексика, а также изображения политического, экстремистского или провокационного характера недопустимы!
Программа соревнований (время местное)
28.03 (четверг)
12:15 - Спринт, 7,5 км, женщины.
15:15 - Спринт, 10 км, мужчины.
30.03 (суббота)
12:15 - Гонка преследования, 10 км, женщины.
14:15 - Гонка преследования, 12,5 км, мужчины.
31.03 (воскресенье)
13:00 - Масс-старт , 12,5 км, женщины.
15:55 - Масс-старт , 15 км, мужчины.
02.04 (вторник)
13:15 - Эстафета, 4х6 км, женщины.
16:15 - Эстафета, 4х7,5 км, мужчины.
Для болельщиков
ИСТОЧНИК KP.RU