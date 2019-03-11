Тюменцев ждет большой биатлонный праздник

СЕГОДНЯ 16:43 2019-03-11T16:43:29+03:00

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Сильнейшие биатлонисты России приеду в Тюмень в конце марта. В областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» с 28 марта по 2 апреля состоится Чемпионат России. Болельщики увидят спринт, гонку преследования, масс-старт и эстафету.

Все дни зрителей ждет развлекательная программа с конкурсами и розыгрышами, участием танцевальных и вокальных коллективов, диджеев и аниматоров.

Будет также работать теплый шатер с едой и напитками. Развлекательные площадки с различными активностями расположатся в зоне питания и на трассе в зоне финиша.

Билеты на гонки на сайте Пономиналу.ру появятся в продаже с 12 марта. С 16 марта купить их можно в кассе Легкоатлетического манежа по адресу: Тюмень, ул. Луначарского, 12. Цена варьируется от 25 до 200 рублей в зависимости от дня недели и места просмотра.

На гонки в будни билеты на трибуну A можно купить за 100 руб., на B — за 50, на трассу — за 25. В выходные цена билета на трибуну A — 200 руб., на B — 100, на трассу — 50. Детям до 5 лет (дата рождения после 28.03.2014) вход на соревнования свободный в сопровождении взрослого с билетом.

Электронный билет необходимо будет распечатать. Копировать его нельзя. НЕ стоит покупать электронный билет с рук и при себе нужно иметь удостоверение личности.

Оргкомитет напоминает болельщикам, что алкогольные напитки и стеклянная тара на трибунах запрещены. А вот термосы с чаем или кофе - приветствуются. Нельзя также проносить вувузелы, файеры, петарды, пневмохлопушки.

При проходе на трибуны все атрибуты болельщиков: флаги, плакаты и дудки будут проверены. Размер для баннеров и флагов не должен превышать 2 м х 1,5 м. Древко флага должно быть пластиковое и пустотелое (телескопическое), длина не более 1,5 м, диаметр не более 2,5 см.

Все тексты и слова поддержки на флагах и транспарантах должны быть на русском языке. Оскорбления и ненормативная лексика, а также изображения политического, экстремистского или провокационного характера недопустимы!

Программа соревнований (время местное)

28.03 (четверг)

12:15 - Спринт, 7,5 км, женщины.

15:15 - Спринт, 10 км, мужчины.

30.03 (суббота)

12:15 - Гонка преследования, 10 км, женщины.

14:15 - Гонка преследования, 12,5 км, мужчины.

31.03 (воскресенье)

13:00 - Масс-старт , 12,5 км, женщины.

15:55 - Масс-старт , 15 км, мужчины.

02.04 (вторник)

13:15 - Эстафета, 4х6 км, женщины.

16:15 - Эстафета, 4х7,5 км, мужчины.

Для болельщиков

ИСТОЧНИК KP.RU