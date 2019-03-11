В Тюмени перевернулся грузовик с бревнами

СЕГОДНЯ 16:10 2019-03-11T16:21:30+03:00

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Грузовик с бревнами перевернулся сегодня, 11 марта, в Тюмени. Авария произошла несколько минут назад на кольце по улице Ветеранов труда. Прицеп упал на бок и бревна раскатились по проезжей части.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, КАМАЗ-лесовоз перекрыл две полосы движения, автомобилям приходится объезжать аварию по одной полосе. На месте работают сотрудники ДПС, они регулируют транспортные потоки. Обстоятельства происшествия еще устанавливаются. Известно, что водитель большегруза получил ушиб головы и от госпитализации отказался.

Очевидцы происшествия передают, что в месте ДТП уже выросла огромная пробка. Сейчас "час пик" и движение транспорта на этой улице очень интенсивное.

ИСТОЧНИК KP.RU