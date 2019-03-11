Тюменцам предлагают 20% кэшбэк за мобильную связь

СЕГОДНЯ 15:54 2019-03-11T15:55:14+03:00

МегаФон первым на российском рынке предлагает клиентам зарабатывать на платежах за мобильную связь

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МегаФон обновляет тарифы-хиты «Включайся!» и запускает новые предложения «Включайся! Выбирай», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум». Наряду с минутами, трафиком, SMS, безлимитным доступом к мессенджерам и видео сервисам, абоненты новых тарифных планов получают преимущества:

• тариф-конструктор «Включайся! Выбирай», где клиент в один клик сможет сформировать индивидуальные условия своего тарифа и самостоятельно определить нужное количество интернета, минут и смс. Также на тарифе доступен безлимитный интернет и видеоконтент в «МегаФон ТВ».

• тарифный план «Включайся! Смотри» предполагает доступ к 50 ТВ-каналам по «МегаФон ТВ», популярным российским и зарубежным сериалам и фильмотеке из более чем 1500 кинокартин.

• тариф «Включайся! Премиум» – безлимитный интернет и SMS, тысячи минут для разговоров и бесплатные опции в сервисах ЛитРес, «Антивирус», «Журналы», а также индивидуальное клиентское обслуживание, «МегаФон ТВ».

Уникальное преимущество новой линейки – оператор возвращает 20% от суммы абонентской платы клиента, включая даже оплату за услуги связи в международном роуминге.

Накопленной суммой можно целиком или частично расплатиться за покупку любых гаджетов и аксессуаров в салонах МегаФона, оплатить ей услуги и сервисы: «МегаФон ТВ», «МегаФон Музыка», книги и журналы. Следить за кэшбэком можно в «Личном кабинете».

- По данным ВЦИОМ, кэшбэк – наиболее востребованная фишка среди пользователей банковских карт и финансовых услуг. МегаФон впервые добавил кэшбэк прямо в тариф абонента. Возврат 20% от суммы ежемесячной абонентской платы – это реальная возможность сэкономить, просто оплачивая связь, – комментирует Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФона. – Благодаря новым технологиям и аналитике больших данных МегаФон предоставляет отличные решения для клиентов. Именно поэтому линейка «Включайся!» – бестселлер, сегодня этими тарифами пользуются почти 20 миллионов человек по всей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU