2019-03-11T15:50:33+03:00
Наука

Тюменский студент отправится в научную экспедицию по Баринцевому морю

Он смог попасть в проект «Арктический плавучий университет-2019»
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменский студент Антон Широких примет участие в экспедиции «Арктический плавучий университет-2019». Экспедиция состоится с 22 июня по 11 июля и пройдёт в Баренцевом море по маршруту: АрхангельскШпицберген – Лонгир – Пирамиды – Ню-Олесунн – пол. Адмиралтейства (Новая Земля) – Архангельск.

Обучающая экспедиция пройдет в формате лекций, семинаров или полевых работ. Студентам будут преподавать арктическую гидрометеорологии, океанологию арктических морей, биоразнообразие Арктики и Субарктики, экологию арктических морей и прибрежных территорий, историю освоения Арктики, Арктику в системе международных отношений правовое пространство Арктики. По завершению плавания участники получат 5 ECTS за участие в экспедиции и сдачу экзамена.

- Имея опыт участия в экспедициях в полярных широтах, я могу примерно предположить, что меня ждут переменчивая погода, полное отсутствие древесной растительности, нетронутая природа, - рассказывает студент ТИУ Антон Широких. Он учится на втором курсе специальности ЭДГ(б) в Институте геологии и нефтегазодобычи ТИУ и входит в студенческое научное общество «ARC». В августе 2018 года он принимал участие в экспедиции на полуостров Ямал.

«Арктический плавучий университет» — это ежегодная научно-образовательная морская экспедиция, объединяющая молодёжь и учёных для изучения Арктики. Для исследователей это возможность провести исследования в высокоширотной Арктике, а для студентов — уникальная образовательная программа, включающая междисциплинарный курс лекций и практических занятий. Чтобы попасть в экспедицию претендентам предстояло пройти отборочный тур и тюменец с ним успешно справился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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