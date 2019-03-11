Тюменец в легковом автомобиле возит на работу живую лошадь

СЕГОДНЯ 14:11 2019-03-11T14:26:22+03:00

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Добавили лошадиных сил - сотрудники ГИБДД сняли видео, как хозяин пони перевозит свою лошадку в легковом автомобиле. Видео появилось на странице сотрудника отдела пропаганды Госавтоинспекции Тюменской области Константина Заикина.

Полицейский рассказал, что заснял происходящее на парковке в Заречном микрорайоне, где проходили народные гуляния в честь Масленицы. Вероятнее всего, пони катала детей на празднике, а после ее повезли домой. Константин стал свидетелем необычного действа во время парковки своей машины.

- Увидел как подошел мужчина, снял седло и открыл дверку машины. Я сначала не поверил, что он будет садить лошадь в машину, поэтому решил тут же заснять все на видео, - смеясь рассказал полицейский.

Пообщаться с мужчиной ему не удалось. Тот загрузив животное, сразу уехал. Судя по тому как лошадь спокойно запрыгнула в салон, такие поездки для нее - обычное дело.

Константин пояснил, что в принципе Правила дорожного движения не запрещают перевозку животных.

- Главное, чтобы лошадь не мешала водителю вести машину, не создавала помех при движении, - пояснил Заикин. - По поведению пони было понятно, что она часто таким образом ездит в машине с хозяином.

Сотрудник ГИБДД добавил, что ничего подобного раньше не видел и от коллег не слышал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/696464" frameborder="0"></iframe> Тюменец на работу возит в автомобиле живую лошадь.

ИСТОЧНИК KP.RU