За подростка на крыше тюменской высотки накажут коммунальщиков

СЕГОДНЯ 13:36 2019-03-11T13:36:54+03:00

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Прокуратура Тюмени потребовала от директора одной из управляющих компаний Тюмени наказать сотрудников, по чьей вине на крышу высотки по улице Николая Чаплина, 126 попал 13-летний мальчик. Очевидцы заметили ребенка 3 марта и сообщили об этом в социальных сетях. Прокуратура провела проверку, факт подтвердился и силовики потребовали от директора коммунальной компании наказать виновных, а также принять все меры, чтобы подобного не повторилось.

Российское законодательство запрещает вход на чердак и крышу всем, кроме работников обслуживающих жилищный фонд, выполняющих технический надзор и ремонт, а также работникам эксплуатационных организаций, оборудование которых расположено на крыше и чердачном помещении.

Свою проверку провела и полиция, сообщили в областной прокуратуре. Она составила в отношении матери подростка административный протокол по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Санкция статьи предусматривает предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU