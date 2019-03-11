За подростка на крыше тюменской высотки накажут коммунальщиков
Прокуратура Тюмени потребовала от директора одной из управляющих компаний Тюмени наказать сотрудников, по чьей вине на крышу высотки по улице Николая Чаплина, 126 попал 13-летний мальчик. Очевидцы заметили ребенка 3 марта и сообщили об этом в социальных сетях. Прокуратура провела проверку, факт подтвердился и силовики потребовали от директора коммунальной компании наказать виновных, а также принять все меры, чтобы подобного не повторилось.
Российское законодательство запрещает вход на чердак и крышу всем, кроме работников обслуживающих жилищный фонд, выполняющих технический надзор и ремонт, а также работникам эксплуатационных организаций, оборудование которых расположено на крыше и чердачном помещении.
Свою проверку провела и полиция, сообщили в областной прокуратуре. Она составила в отношении матери подростка административный протокол по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Санкция статьи предусматривает предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU