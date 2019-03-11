2019-03-11T13:36:54+03:00
Общество

За подростка на крыше тюменской высотки накажут коммунальщиков

Мальчика, гуляющего по кровле дома, увидели прохожие
Маргарита КАЛИНКИНА
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Прокуратура Тюмени потребовала от директора одной из управляющих компаний Тюмени наказать сотрудников, по чьей вине на крышу высотки по улице Николая Чаплина, 126 попал 13-летний мальчик. Очевидцы заметили ребенка 3 марта и сообщили об этом в социальных сетях. Прокуратура провела проверку, факт подтвердился и силовики потребовали от директора коммунальной компании наказать виновных, а также принять все меры, чтобы подобного не повторилось.

Российское законодательство запрещает вход на чердак и крышу всем, кроме работников обслуживающих жилищный фонд, выполняющих технический надзор и ремонт, а также работникам эксплуатационных организаций, оборудование которых расположено на крыше и чердачном помещении.

Свою проверку провела и полиция, сообщили в областной прокуратуре. Она составила в отношении матери подростка административный протокол по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Санкция статьи предусматривает предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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