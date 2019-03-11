Тюмень вновь примет молодежный форум «УТРО-2019»

СЕГОДНЯ 12:58 2019-03-11T12:58:56+03:00

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Тюмень вновь примет форум Уральской молодежи «УТРО-2019». Он вновь состоится на территории Тюменского президентского кадетского училища, как и в 2015 году.

Форум пройдет в две смены, с 20 по 25 июня и с 25 по 30 июня, в его работе примут участие 1230 молодых людей из Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской областей, Югры и Ямала. Еще 50 гостей ожидаются из других регионов России.

В программе форума планируются три новые образовательные площадки: «Урал Профсоюзный» — для активных членов профсоюзов, «Урал Цифровой» — для представителей IT-сферы и «Урал Городской» — для урбанистов и организаторов общественных пространств. Вместе с ними останутся традиционные «Уралы»: Международный, Предприимчивый, Медийный, Экологичный, Творческий, Политический, Трудовой, Добровольческий и Патриотичный.

Образовательный блок каждой площадки готовит один из регионов-участников. Молодежь также ждут творческие, интеллектуальные и спортивные мероприятия, вечерние шоу-программы. Также на «УТРО» традиционно пройдет грантовый конкурс, где лучшие социально значимые проекты получат материальную и ресурсную поддержку.

В этом году у форума будет новый фирменный стиль. Его главная идея - показать, что Урал — это не только промышленный центр, но и креативный капитал — молодые создатели, изобретатели, новаторы. Заглавной буквой логотипа стала латинская буква «Y», что символизирует неизвестное, новое знание. А на сувенирной продукции разместятся шедевры мировой живописи, которые дополнят фрагменты фотографий, слоганы и образы промышленного Урала.

— Креативность в современном понимании — это про подход, который предлагает действовать не по шаблону, посмотреть на предмет по-новому и добиться наилучшего результата с меньшим количеством затрат. Это про способ мышления, который приводит к прорывным идеям и нестандартным решениям, и он актуален абсолютно в любом деле, будь то творчество, прикладные дисциплины или общественная деятельность, — отметил директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Павел Белявский.

Кроме того, в 2019 году на форуме расположится «Арт-деревня» (вместо традиционной выставки арт-объектов), в которой будут находиться интерактивные пространства для участников. Здесь они смогут проводить свободное время и знакомиться с креативным капиталом Уральских регионов — узнавать истории великих земляков и уникальных технологий.

Участвовать в форуме могут молодые люди от 18 до 30 лет. Регистрация на «УТРО» откроется 15 марта на платформе АИС «Молодежь России».

ИСТОЧНИК KP.RU