В Тобольске назвали районы, которые могут пострадать от паводка

СЕГОДНЯ 12:39 2019-03-11T12:46:47+03:00

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Очистка дренажных систем от ила и мусора начнется в Тобольске сразу после схода снега. На гидросооружениях будет организована охрана, проведена ревизия задвижек на реках Абрамка и Покровка.

После закрытия ледовой переправы на Иртыше в районе д. Бекерево построят пешеходный мостик, а лед с переправы распилят, чтобы не допустить заторов и обеспечить безопасную эксплуатацию железнодорожного моста через Иртыш.

В городе уже во всю идет подготовка к паводку. Ход работ обсужден на заседании коллегии городской администрации. По оценкам экспертов, высший уровень воды нынешней весной составит 620 – 740 см. Подтоплены могут быть подгорная часть города, п. Савинский затон, д. Бекерево и п. Сумкино. Там, а также в дачных и гаражных кооперативах студенты–волонтеры проведут разъяснительную работу среди населения.

Как и в прошлые годы, жителей частного сектора призывают навести порядок возле домов, очистить водопропускные каналы. Власти города также обновляют списки одиноко проживающих пенсионеров, чтобы помочь им провести все необходимые мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU