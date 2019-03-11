На одном из предприятий Тюмени работника закрутило в бак с торфом

СЕГОДНЯ 11:49 2019-03-11T12:17:17+03:00

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Инженер-механик тюменского крестьянского фермерского хозяйства «Плодовое» ответит перед судом за тяжелые травмы механизатора. 28-летний специалист нарушил требования охраны труда и допустил подчиненного к работе с неисправным устройством по смешиванию торфяного субстрата Он также не провел инструктаж с механизатором, в результате тот серьезно пострадал.

ЧП произошло днем 21 сентября 2018 года. В тот день в хозяйстве смешивали торфяной субстрат на устройстве, где не работал магнитный замок на крышке бака. Во время работы в бак упал полиэтиленовый мешок из-под торфа и работник попытался достать его рукой, но зацепился рукавом о какую-то часть мешалки. В результате механизатора полностью закрутило в емкость оборудования.

На инженера было заведено уголовное дело на основании части 1 ст. 143 УК РФ (нарушение охраны труда, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Прокуратура Калининского округа Тюмени утвердила по нему обвинение и направила в суд. Инженеру грозит несколько видов наказаний, самое суровое из которых - лишение свободы до 1 года с лишением права занимать руководящие должности.

ИСТОЧНИК KP.RU