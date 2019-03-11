2019-03-11T11:27:49+03:00
Экономика

Паводок без аварий: филиалы СУЭНКО разрабатывают резервные схемы электроснабжения

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Филиалы СУЭНКО разрабатывают резервные схемы электроснабженияФилиалы СУЭНКО разрабатывают резервные схемы электроснабжения
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В СУЭНКО стартовала кампания по подготовке к весеннему паводку. Основная задача – подготовить сети Тюменской и Курганской областей к безаварийному пропуску вод, а персонал – к оперативному реагированию исходя из различных прогнозов.

В первую очередь составлен перечень энергообъектов, угроза подтопления или подтопление которых наблюдались за последние три года. За ними энергетики будут вести особый контроль, как и за переходами воздушных линий через реки.

Сейчас филиалы проводят предпаводковый осмотр подстанций, линий электропередачи и прочих электроустановок, расположенных в зоне возможного подтопления. Будут актуализированы маршруты аварийных осмотров оборудования с указанием мест заездов и разработаны временные схемы электроснабжения для резервирования ЛЭП, попавших в зону подтопления.

В СУЭНКО создана центральная противопаводковая комиссия. Отработано четкое взаимодействие с подразделениями МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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