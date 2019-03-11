За поздравление 8 марта тюменцу грозит 10 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 11:17 2019-03-11T11:19:37+03:00

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Дракой на ножах закончилось празднование 8 марта в одной из квартир Тюмени. Две подруги хотели на праздник остаться одни, но их компанию никак не хотел покидать знакомый. В итоге вечер закончился кровавой разборкой.

Позже полицейские установили, что тюменки в компании мужчины дома отмечали праздник и распивали алкоголь. В скором времени хозяйка попросила гостя уйти, но собутыльник не согласился. Тогда девушка позвонила своему приятелю и тот приехал на квартиру. Между мужчинами произошел конфликт, в результате которого ранее судимый 30-летний тюменец ударил ножом в грудь своего оппонента. Раненого тут же увезли в больницу, а поисками злоумышленника занялась полиция.

Мужчину нашли в его же доме. На драчуна заведено уголовное дело. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 111 УК РФ). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU