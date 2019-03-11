У тюменцев выяснят, в какой социальной рекламе они нуждаются

СЕГОДНЯ 09:33 2019-03-11T09:37:11+03:00

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Какой быть социальной рекламе в средствах массовой информации Тюменской области, будут решать общественники. Им предстоит выяснить, что является важным и действительно необходимо для жителей региона.

На Общественном совете при областном Департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике состоялось очередное заседание, на котором принято решение создать рабочую группу для выработки подходов к принципам формирования, форматам подачи и размещения социальной рекламы. Как заметил председатель общественного совета Рафаэль Гольдберг, сегодня прежде чем решать о том, какую социальную информацию размещать, нужно выяснить у самих жителей региона, что для них важно и значимо, в какой рекламе они нуждаются.

На заседании утверждался план работы Общественного совета на текущий год. В него включено более двух десятков самых разных мероприятий - от оценки реализации основных направлений деятельности Департамента и выработки рекомендаций по совершенствованию его деятельности, до обсуждения проблем районных СМИ и перспектив их развития в условиях конкурентного медиарынка. Были также сформированы четыре рабочих группы Общественного совета по самым актуальным направлениям деятельности Департамента.

После детального обсуждения план работы Общественного совета был единогласно принят.

ИСТОЧНИК KP.RU