Затор на Щербакова: из-за гигантской пробки многие тюменцы опоздали на работу

СЕГОДНЯ 08:42 2019-03-11T08:50:33+03:00

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Огромная дорожная пробка выросла сегодня, 11 марта, на улице Щербакова в Тюмени. Из-за уборки снега в утренний час пик многие автомобилисты опоздали на работу.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", затор оказался самым длинным для данного времени суток за всю последнюю неделю. Пробка продержалась 1 час 40 минут и растянулась на 3.8 км - с улицы Щербакова до 2-й Луговой через мост Челюскинцев, от улицы Даргомыжского до улицы Осипенко. Движение замедлилось более чем в два раза, чем обычно, проехать этот участок можно было за 36 минут вместо 15.

В целом по городу максимальная загруженность дорог Тюмени утром составила 6 баллов, что на 1 балл меньше, чем обычно.

Наиболее загруженными магистралями стали: улица Пермякова к 50 лет Октября (7 баллов), улица Пермякова к Федюнинского (5 баллов), Алебашевская - Профсоюзная в центр (5 баллов), Алебашевская - Профсоюзная из центра (6 баллов), улица 50 лет Октября к Профсоюзной (6 баллов).

ИСТОЧНИК KP.RU