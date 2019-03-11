СЕГОДНЯ 08:29 2019-03-11T08:30:04+03:00

Не повезло: тюменец стал девятым в гонке преследования Чемпионата мира по биатлону. Фото СБР

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Тюменский биатлонист Евгений Гараничев стал девятым в гонке преследования на чемпионате мира в Эстерсунде. Состязания состоялись накануне, 10 марта. Евгений стартовал с 19–й позиции и финишировал девятым.

Результат у Гараничева мог быть и выше, отмечают в пресс-службе Союза биатлонистов России. На последнем огневом рубеже Евгений допустил ошибку и ему пришлось пробежать два штрафных круга вместо одного.

По ходу гонки неплохие шансы на место на пьедестале были еще у одного тюменца, Александра Логинова. Но два промаха на двух последних рубежах тоже вычеркнули серебряного призера спринта из списка претендентов на победу. У него 14-е место.

Стоит отметить, коварное эстерсундское стрельбище многих сбило с толку – даже убедительно лидировавший до последнего рубежа Йоханнес Тиннес Бё умудрился «собрать» на последнем рубеже три штрафных круга и лишился, казалось бы, верной победы. Ошибкой лидера Кубка мира лучше всех воспользовался украинец Дмитрий Пидручный – он на последней стрельбе был безупречен и завоевал первое в истории мужского украинского биатлона золото чемпионата мира. У Йоханнеса Бё - серебро, бронза - у француза Кентена Фийон-Майе. Мартен Фуркад на пятом месте.

ИСТОЧНИК KP.RU