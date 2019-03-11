Трассу Тюмень-Омск накрыл туман

СЕГОДНЯ 08:16 2019-03-11T08:16:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Сильный туман окутал сегодня, 11 марта, федеральную трассу Тюмень-Омск. Плохая видимость утром была в районе 168 км в Омутинском районе. Об этом сообщает дежурно-диспетчерская служба ФКУ "Уралуправтодор".

Водителей призывают быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и не совершать опасных маневров. По возможности стоит заранее планировать свой маршрут с учетом сложных условий видимости.

Автомобилистам напоминают, что основой безопасной езды в тумане является снижение скорости, чтобы успеть среагировать на любую ситуацию.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06.

ИСТОЧНИК KP.RU