Для тюменских подростков открывают Школу научных поединков

СЕГОДНЯ 07:13 2019-03-11T07:18:16+03:00

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Школу научных поединков откроют в конце марта в Тюмени. Образовательный проект создан для школьников региона и является одним из этапов международного проекта популяризации науки «Science Slam».

Школьники будут состязаться в навыках научных выступлений и презентации своих проектов доступным языком. За 10 минут участник должен интересно и доходчиво донести свою идею зрителям. Использование юмора, видео и фото материалов и даже элементов шоу только поощряется. Ведь оценивать выступление будет не судейская комиссия, а зрители. Чем больше аплодисментов – тем лучше!

По итогам отборочных этапов, в ходе которых школьники в течение года будут проходить тренинги по ораторскому искусству и актерскому мастерству, лучшие участники представят свои достижения широкой публике на финале. Он состоится в ноябре 2019 года в рамках XI Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий «Инфотех».

Участвовать в проекте могу ученики 7-11 классов, все занятия бесплатны. Сейчас идет прием заявок. На первом этапе ребятам нужно будет прослушать лекции и выполнить задания. Первые лекции о профессиях в науке и по ораторскому искусству пройдут 21 и 30 марта.

Подать заявку и посмотреть расписание лекций можно в официальной группе проекта «Science Slam School Тюмень». Для очного посещения занятий регистрация открыта до 18 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU