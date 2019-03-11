В центре Тюмени отключат четыре светофора

СЕГОДНЯ 06:55 2019-03-11T06:55:54+03:00

Регулировщики не будут работать 4 часа

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Четыре светофора погаснут сегодня, 17 марта в центре Тюмени. Электронные регулировщики будут отключены на перекрестках в районе большого КПД. На сетях электроснабжения пройдут плановые работы.

С 13 до 17 часов светофоры не будут работать:

- на пересечении ул. Рижской и ул. Пржевальского;

- на пересечении ул. Пржевальского и ул. Котовского;

- на пересечении ул. Энергетиков и ул. Пржевальского;

- на пересечении ул. Одесской и ул. Энергетиков.

Участников дорожного движения просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения и соблюдать требования дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU