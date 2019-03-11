2019-03-11T05:43:55+03:00
Происшествия

В тюменском "Сити Моле" пожарные эвакуировали всех посетителей

В торговом центре сработала сигнализация [ВИДЕО]
Марина АНТОНОВА
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В тюменском "Сити Моле" пожарные эвакуировали всех посетителей. Фото Данилы Бунькова vk.comВ тюменском "Сити Моле" пожарные эвакуировали всех посетителей. Фото Данилы Бунькова vk.com
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Эвакуацией людей в торгово-развлекательном центре "Сити Мол" завершилось минувшее воскресенье, 10 марта. В одиннадцатом часу вечера колонна пожарных машин со спецсигналами промчалась по городу в район Звездного городка.

Все посетители и работники ТРЦ были выведены на улицу, к счастью, через несколько минут тревога была отменена и пожарные уехали.

Об инциденте сообщили в социальных сетях очевидцы. Видео автомобилей у торгового центра вы интернет выложил Данил Буньков. Другие посетители центра сообщили, что сработала пожарная сигнализация, когда люди выходили, запах гари ощущался между вторым и третьим этажами. Вероятнее всего, сигнализация сработала на дым в одном из кафе.

Напомним, днем 17 февраля в "Сити Моле" была похожая ситуация. В одном из кафе сработала сигнализация и всех людей вывели на улицу. Тогда причиной вызова пожарных стала неработающая вытяжка на кухне. Что стало причиной выезда огнеборцев сейчас, пока неизвестно. Официальной информации об инциденте еще нет.

Выезд пожарных в ТРЦ "Сити Мол" Тюмень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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