В тюменском "Сити Моле" пожарные эвакуировали всех посетителей
Эвакуацией людей в торгово-развлекательном центре "Сити Мол" завершилось минувшее воскресенье, 10 марта. В одиннадцатом часу вечера колонна пожарных машин со спецсигналами промчалась по городу в район Звездного городка.
Все посетители и работники ТРЦ были выведены на улицу, к счастью, через несколько минут тревога была отменена и пожарные уехали.
Об инциденте сообщили в социальных сетях очевидцы. Видео автомобилей у торгового центра вы интернет выложил Данил Буньков. Другие посетители центра сообщили, что сработала пожарная сигнализация, когда люди выходили, запах гари ощущался между вторым и третьим этажами. Вероятнее всего, сигнализация сработала на дым в одном из кафе.
Напомним, днем 17 февраля в "Сити Моле" была похожая ситуация. В одном из кафе сработала сигнализация и всех людей вывели на улицу. Тогда причиной вызова пожарных стала неработающая вытяжка на кухне. Что стало причиной выезда огнеборцев сейчас, пока неизвестно. Официальной информации об инциденте еще нет.
Выезд пожарных в ТРЦ "Сити Мол" Тюмень.
ИСТОЧНИК KP.RU