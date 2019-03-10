Погода 11 марта в Тюмени: капель и ветер

СЕГОДНЯ 21:33 2019-03-10T21:33:04+03:00

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Понедельник, 11 марта, в Тюменской области будет облачным. Местами возможен небольшой снежок. День будет ветреным, но теплым, температура воздуха по региону составит -2 +2 градуса.

В Тюмени понедельник ожидается преимущественно солнечным, термометры покажут +2 +5 градусов. Но будет ветрено - 3-8 м/с. В Тобольске солнечно и тоже до +5, ветер 3-7 м/с. В Ялуторовске и Заводоуковске пасмурно, 0 +2 и ветер 5-10 м/с. В Ишиме пасмурно, небольшой снег, 0 +1 градус.

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В народном календаре этот день назван Порфирием Поздним. В это день по поведению птиц судили о том, какая будет весна. Считалось, что если перелетные пташки уже вернулись домой, можно ждать хорошего урожая хлеба. Наблюдали также за тем, как пернатые строят гнезда: если они располагают свои будущие жилища на солнечной стороне домов и деревьев, лето будет холодным; и наоборот - если птицы не боятся селиться с северной стороны, значит, и люди могут рассчитывать на погожие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU