2019-03-10T21:33:04+03:00
Общество

Погода 11 марта в Тюмени: капель и ветер

Температура воздуха поднимется до +5 градусов
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Погода 11 марта в Тюмени: капель и ветерПогода 11 марта в Тюмени: капель и ветерФото: Маргарита КАЛИНКИНА
Изменить размер текста:

Понедельник, 11 марта, в Тюменской области будет облачным. Местами возможен небольшой снежок. День будет ветреным, но теплым, температура воздуха по региону составит -2 +2 градуса.

В Тюмени понедельник ожидается преимущественно солнечным, термометры покажут +2 +5 градусов. Но будет ветрено - 3-8 м/с. В Тобольске солнечно и тоже до +5, ветер 3-7 м/с. В Ялуторовске и Заводоуковске пасмурно, 0 +2 и ветер 5-10 м/с. В Ишиме пасмурно, небольшой снег, 0 +1 градус.

Сегодня у православных начинается Великий пост. Свой профессиональный праздник отмечают сотрудники наркоконтроля и частных охранных предприятий.

В народном календаре этот день назван Порфирием Поздним. В это день по поведению птиц судили о том, какая будет весна. Считалось, что если перелетные пташки уже вернулись домой, можно ждать хорошего урожая хлеба. Наблюдали также за тем, как пернатые строят гнезда: если они располагают свои будущие жилища на солнечной стороне домов и деревьев, лето будет холодным; и наоборот - если птицы не боятся селиться с северной стороны, значит, и люди могут рассчитывать на погожие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени 11 марта погаснут четыре светофора
В Упоровском районе назвали имена победителей конкурса педагогов
Ярковский район - в десятке лидеров всероссийского «Инкубатора сельских инициатив»
В Тюменской области реализуются национальные проекты по 12-ти стратегическим направлениям
Ишимские дети, имеющие проблемы с законом, учатся фотографировать
Финалистов конкурса «Лидеры России» из Тюмени ждёт насыщенная программа
Тюменский автогонщик получил серебро на Межрегиональном Кубке по зимнему дрифту
В Тюмени состоятся краш-тесты для участников конкурса Фонда президентских грантов
Стали известны имена победителей конкурса «Педагогический калейдоскоп-2019»
Тюменцев приглашают на показ фильма «Крым. Путь на Родину»
В Тюмени прошёл мастер-класс на тему: «Бизнес и социальные сети»
Работников учреждений культуры Тюменского района приучают к зарядке
В тюменской МСЧ «Нефтяник» появилась новая трёхмерная чудо-техника
Тобольские студенты покажут свои творческие номера
Погода в Тюмени 10 марта: облачно и небольшой снег
Тюменцы могут поддержать Лучший город Земли в национальном интернет-конкурсе
Тюменские мамы в декрете учатся на бухгалтеров, делопроизводителей и кадровиков
Тюменские стихоплёты могут поучаствовать в Межрегиональном поэтическом фестивале
У здания Тюменской филармонии появится новый цветочный арт-объект
В Москве презентуют туристический потенциал Тюменской области