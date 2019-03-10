СЕГОДНЯ 18:22 2019-03-10T18:22:11+03:00

В Тюмени 11 марта погаснут четыре светофора Фото: Татьяна Коркина

Это связано с плановыми работами на электросетях

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В Тюмени завтра, 11 марта, с 13 до 17 часов погаснут четыре светофора. Как сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на электросетях.

Регулировщики погаснут на следующих перекрёстках:

- ул. Рижская – школа №7;

- ул. Пржевальского – ул. Котовского;

- ул. Одесская – ул. Энергетиков;

- ул. Энергетиков – ул. Пржевальского.

Водителей просят быть внимательнее на дорогах и заранее выбирать маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU