В Тюмени 11 марта погаснут четыре светофора
Это связано с плановыми работами на электросетях
В Тюмени 11 марта погаснут четыре светофораФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени завтра, 11 марта, с 13 до 17 часов погаснут четыре светофора. Как сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на электросетях.
Регулировщики погаснут на следующих перекрёстках:
- ул. Рижская – школа №7;
- ул. Пржевальского – ул. Котовского;
- ул. Одесская – ул. Энергетиков;
- ул. Энергетиков – ул. Пржевальского.
Водителей просят быть внимательнее на дорогах и заранее выбирать маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU