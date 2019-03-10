2019-03-10T18:08:12+03:00
Общество

В Упоровском районе назвали имена победителей конкурса педагогов

Конкурс проходил уж в 17-й раз
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Упоровском районе назвали имена победителей конкурса педагоговВ Упоровском районе назвали имена победителей конкурса педагоговФото: Татьяна Коркина
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В Упоровском районе 5 марта состоялся муниципальный конкурс профессионального мастерства, на котором назвали имена победителей в различных номинациях. Как сообщает «Тюменская линия», «Учителем года-2019» стала учитель истории и географии Упоровской школы Ольга Мугинова, лучшим классным руководителем – педагог-логопед Ингалинской школы Татьяна Хрушкова, в номинации «Педагогический дебют» одержал победу преподаватель физики Емуртлинской школы Артём Краков, лучшим воспитателем признана Кристина Матвеева из Пятковского детского сада.

По словам председателя комитета по образованию Веры Румянцевой, конкурс проходил уже 17 раз. Причём 10 человек выдвигались в номинации «Учитель года» (призовые места – с первого по третье).

- Впервые в этой номинации испытания очного этапа, учебное занятие и классный час, оценивало ученическое жюри. В него вошли старшеклассники тех школ, учителя которых не прошли в очный этап, - отметила она.

Ольга Мугинова, ставшая «Учителем года» получила и приз «ученических симпатий». Как рассказала сама победительница, такая признательность стала для неё неожиданностью.

- Обрадовалась и растрогалась от того, что ребята так высоко оценили мою работу при первой же встрече. Мой конкурсный урок истории в седьмом классе был посвящен теме особенностям жизни и быта жителей тюменского края в XVIII веке. На нем я использовала предметы старины из нашего краеведческого музея, с которым мы активно сотрудничаем, может быть, это и понравилось детям, - рассказала она.

Благодарственные письма, денежные сертификаты и ценные подарки получили лауреаты конкурсы от главы муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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