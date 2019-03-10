2019-03-10T16:46:26+03:00
Общество

В Тюменской области реализуются национальные проекты по 12-ти стратегическим направлениям

Среди них - "Здравоохранение", "Демография" и "Укрепление общественного здоровья"
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области реализуются национальные проекты по 12-ти стратегическим направлениямВ Тюменской области реализуются национальные проекты по 12-ти стратегическим направлениямФото: Татьяна Коркина
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Тюменское здравоохранение включилось в процесс реализации национальных проектов по 12-ти стратегическим направлениям развития страны, которые стартовали с 1 января 2019 года по инициативе президента Владимира Путина. Об этом сообщили на специализированном региональном форуме, который прошёл на базе центра «Градостроитель».

Представители департамента здравоохранения Тюменской области и руководители медицинских организаций обсудили основные целевые показатели региональных программ и те мероприятия, которые позволят их достичь. Например, одна из целей проекта «Здравоохранение» - повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет к 2024 году и снизить смертность в стране на 17% за 6 лет. Национальный проект «Демография» ставит задачи формирования здорового жизни, приверженности к здоровому питанию и регулярным физическим нагрузкам.

На форуме «Тюменская область — территория здоровья» губернатор Александр Моор заявил, что в регионе готовят региональные сегменты нацпроектов, связанных со здоровьем людей. По его словам, поставленные цели требуют напряженной работы.

- Национальный проект не временный инструмент, это конкретные задачи, которые требуют консолидации усилий не только медицинского сообщества, - отметил он.

Координатором регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» стал Областной центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины. Задачи, которые ставит проект – снижение потребления алкоголя и табака, снижение смертности трудоспособных мужчин (с 748,7 до 539,9 случаев на 100 тыс. населения) и женщин (с 214,3 до 192,4). и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU

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