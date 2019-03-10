Ишимские дети, имеющие проблемы с законом, учатся фотографировать
В Ишимском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних появилась студия фотографии «Яркий образ», в рамках проекта «Точка возврата» по организации продуктивной социально-значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, фотостудию организовала Лидия Неживова.
Здесь создан мобильный интерьер, который ребята изменяют в зависимости от тематики фотосессий. В течение февраля здесь работала фотозона, посвящённая Дню защитника Отечества. Воспитанники фотостудии учатся фотографировать и искать интересные образы для съёмки.
Моделями стали их сверстники, которые проходят социальную реабилитацию в центре, участники и гости торжеств. Ребята не сомневаются, что полученные здесь навыки, им в жизни пригодятся.
ИСТОЧНИК KP.RU