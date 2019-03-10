2019-03-10T16:01:15+03:00
Общество

Ишимские дети, имеющие проблемы с законом, учатся фотографировать

В социально-реабилитационном центре работает фотостудия
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Ишимские дети, имеющие проблемы с законом, учатся фотографироватьИшимские дети, имеющие проблемы с законом, учатся фотографироватьФото: pixabay.com
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В Ишимском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних появилась студия фотографии «Яркий образ», в рамках проекта «Точка возврата» по организации продуктивной социально-значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, фотостудию организовала Лидия Неживова.

Здесь создан мобильный интерьер, который ребята изменяют в зависимости от тематики фотосессий. В течение февраля здесь работала фотозона, посвящённая Дню защитника Отечества. Воспитанники фотостудии учатся фотографировать и искать интересные образы для съёмки.

Моделями стали их сверстники, которые проходят социальную реабилитацию в центре, участники и гости торжеств. Ребята не сомневаются, что полученные здесь навыки, им в жизни пригодятся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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