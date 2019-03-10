2019-03-10T16:08:15+03:00
Общество

Финалистов конкурса «Лидеры России» из Тюмени ждёт насыщенная программа

Финал состоится 17 марта
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Финалистов «Лидеры России» из Тюмени ждёт насыщенная программаФиналистов «Лидеры России» из Тюмени ждёт насыщенная программаФото: Татьяна Коркина
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Финалисты конкурса управленцев «Лидеры России» примут участие в обширной социальной, спортивной и образовательной программе. Как сообщает портал «Вслух.ру», 13 марта триста руководителей со все России проведут открытые уроки в сочинских школах, где и будет проходить финал.

14 марта пройдут мастер-классы наставников конкурса и панельная дискуссия с участием приглашённых губернаторов российских регионов. 15 и 16 марта для наставников и экспертов «Лидеров России» пройдут оценочные дни, на которых финалисты решат различные управленческие кейсы. Заключительный день – 17 марта. В этот день пройдёт экстремальный забег с препятствиями по пересечённой местности, после чего участники вернутся на площадку финала, где пройдёт торжественная церемония награждения.

Напомним, финал конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта платформы «Россия – страна возможностей». В число участников вошли начальник УМВД РФ по Тюмени Петр Вагин и замдиректора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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