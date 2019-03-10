2019-03-10T13:19:23+03:00
Спорт

Тюменский автогонщик получил серебро на Межрегиональном Кубке по зимнему дрифту

Состязания прошли в начале марта в Ишиме
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: https://vk.com/ishimdriftclubФото: https://vk.com/ishimdriftclub
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Тюменский автогонщик Юрий Старателев занял второе место на Межрегиональном Кубке по зимнему дрифту Wintr Double, который проходил в начале марта в Ишиме. Как сообщает «Тюменская область сегодня», на своей «Ладе 2107» он получил 98 баллов из 100 возможных, уступив омскому автогонщику всего на 1 балл.

В общей сложности на ледовом треке авиаспорта ДОСААФ сошлись 34 участника со всей России. Судьи оценивали выступающих по углу заноса автомобиля, скорости, общему впечатлению и соблюдению траектории трассы.

В первый день прошли яркие заезды в рамках квалификации, а второй день должен был стать ещё более насыщенным. Правда, из-за ураганного ветра видимость для участников и жюри свелась к нулю. По словам организаторов, после двухчасового перерыва на треке ничего не изменилось, поэтому из всевозможных вариантов было принято решение подводить итоги соревнований согласно результатам квалификационных заездов.

- Мы делаем общее дело, но управлять погодой, к сожалению, не в силах, - рассказали они в соцсетях.

Третье место в состязаниях занял омич Денис Хомяков, который набрал на своей «Тойоте» 96 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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