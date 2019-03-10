2019-03-10T12:27:49+03:00
Общество

В Тюмени состоятся краш-тесты для участников конкурса Фонда президентских грантов

Мероприятие пройдёт 12 марта
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени состоятся краш-тесты для участников конкурса Фонда президентских грантовВ Тюмени состоятся краш-тесты для участников конкурса Фонда президентских грантовФото: pixabay.com
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Краш-тесты для участников конкурса Фонда президентских грантов пройдёт 12 марта в мультицентре «Моя территория». Как сообщает «Мой портал», мероприятие состоится в формате публичного слушания перед публичным советом.

Свои проекты представить могут НКО и авторы индивидуальных инициатив в возрасте от 18 до 30 лет. Кроме того, на краш-тест можно заявить идеи, связанные с медиа и СМИ. Участники смогут пройти защиту и получить обратную связь от экспертов и письма поддержки от департамента общественных связей Тюменской области, представителей СМИ и бизнеса. Такие письма получат лучшие проекты по итогам краш-теста.

После того, как пройдут слушания перед экспертным советом, руководители смогут претендовать на получение информационной и ресурсной поддержки. Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь, подробности узнать – здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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