2019-03-10T11:11:36+03:00
Общество

Стали известны имена победителей конкурса «Педагогический калейдоскоп-2019»

В нём приняли участие 30 педагогов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Стали известны имена победителей конкурса «Педагогический калейдоскоп-2019»Стали известны имена победителей конкурса «Педагогический калейдоскоп-2019»Фото: Татьяна Коркина
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В Тюменском районе подвели итоги конкурса профессионального мастерства «Педагогический калейдоскоп-2019», в котором приняли 30 педагогов, обожающих свою работу и детей. Победителями в своих номинациях стали учитель английского языка, тренер по лёгкой атлетике и преподаватель хореографии.

В номинации «Воспитатель года» победителем стала музыкальный руководитель детского сада «Огонёк» Новотарманской школы Татьяна Наумова. Преподаватель иностранного языка Московской школы Евгения Ефанова стала «Учителем года-2019», тренер-преподаватель по легкой атлетике детско-юношеской спортивной школы Тюменского района Артём Гугучкин продемонстрировал свои педагогические идеи и стал победителем в номинации «Сердце отдаю детям».

Лучшим преподавателем детской школы искусств стала хореограф Боровской «Фантазии», директор школы Ирина Кондратенко. В номинации «Лучший концертмейстер» победителем стал преподаватель по классу баяна, аккордеона Московской школы «Палитра», директор школы Василий Кузнецов.

По словам начальника управления образования Тюменского района Ольги Буториной, в будущем планируется ввести конкурс и среди педагогов-психологов, чтобы поднять престиж этой востребованной профессии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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