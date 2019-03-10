Тюменцев приглашают на показ фильма «Крым. Путь на Родину»

СЕГОДНЯ 09:10 2019-03-10T09:10:38+03:00

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В тюменском мультицентре «Моя территория» (ул. Ванцетти, 1) 18 марта в 19 часов состоится показ документального фильма «Крым. Путь на Родину», в рамках акции «Крымская весна», посвящённой пятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Премьера картины состоялась 15 марта 2015 на телеканале «Россия-1». В одной только Москве в день премьер его посмотрели более 3-х млн человек, доля составила 40,6% москвичей старше 18 лет. Документальный фильм рассказывает обо всех значимых исторических событиях февраля-марта 2014 года (нападение на крымских участников, интервью Владимира Путина о спецоперациях, общественные настроения в Крыму в ответ на события на Украине, процесс воссоединения территорий) и многое другое. Фильм снимался в течение восьми месяцев в Севастополе, Форосе, Симферополе, Керчи, Ялте, Бахчисарае, Феодосии, Джанкое, Алуште и еще в десятках населенных пунктов Крыма.

Отметим, что акция «Крымская весна» пройдёт по всей стране. С 16 по 18 марта пройдут различные лекции, музыкальные фестивали, спортивные состязания, литературные чтения и многое другое.

Крым. Путь на Родину. Документальный фильм Андрея Кондрашова.Крым. Путь на Родину. Документальный фильм Андрея Кондрашова Выпуск от15.03.2015 Полнометражная документальная лента была задумана, чтобы сохранить для истории каждый значимый эпизод событий, происходивших в Крыму весной 2014 года. Съемки продолжались 8 месяцев и охватили Севастополь и Форос, Симферополь и Керчь, Ялту и Бахчисарай; Феодосию, Джанкой, Алушту и еще десяток населенных пунктов Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU