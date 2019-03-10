В Тюмени прошёл мастер-класс на тему: «Бизнес и социальные сети»

СЕГОДНЯ 08:35 2019-03-10T08:36:13+03:00

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Впервые в рамках авторского проекта «Деловая Гостиная» Тюменского делового Клуба Коммуникационное агентство «Пионер» 6 марта провело мастер-класс на тему: «Бизнес и социальные сети». Приглашенный гость – руководитель отдела маркетинга и SMM Коммуникационного агентства «Пионер», Татьяна Вакилева поделилась опытом работы с социальными медиа в Тюмени.

По словам эксперта Татьяны Вакилевой, социальные сети – это полноценная рекламная площадка, чтобы принять решение об использовании инструментария SMM, необходимо запомнить: эффективная кампания по продвижению в социальных сетях обойдется вам гораздо дешевле, чем любая традиционная рекламная стратегия. Социальные медиа – это лучшие площадки для взаимодействия с покупателями/клиентами, так как более 80% интернет-пользователей предпочитают общаться с компаниями именно в соцсетях. Услугами соцсетей пользуются миллионы потенциальных клиентов, из чего можно сделать вывод, что это отличный канал продаж. Соцсети – прекрасный инструмент для позиционирования бренда, работы с общественным мнением, разрешения негатива и вовлечения аудитории в жизнь компании».

В рамках своего выступления Татьяна Вакилева обзорно рассказала о популярных социальных сетях: Вконтакте, Instagram, Одноклассники, Facebook. Участники по пунктам разобрали, как правильно оформлять коммерческие профили (группа в Вконтакте и профиль в Instagram) на примере коммерческого профиля Стоматологии Dr. Albus.

"Несмотря на эффективность продвижения с помощью социальных сетей, этот инструмент по-прежнему остаётся малоизученным, из-за того, что постоянно подвергается каким-то трансформациям. Процесс продвижения продукта в SMM напоминает вирусный маркетинг: необходима подготовка и запуск качественного контента, который сможет заинтересовать покупателей", – рассказала Татьяна Вакилева.

Фото: Тюменский деловой клуб

Директор Коммуникационного агентства «Пионер» Полина Гаранина посоветовала попробовать завести личные страницы в соцсетях, по возможности, размещать качественные фотографии и писать посты самостоятельно. Полина Васильевна рассказала, что в рамках работы с коммерческим профилем Стоматологии Dr. Albus, специалист по SMM дополнительно зарегистрировал аккаунты всех докторов в Инстаграме. Профили принадлежат стоматологии – это обговаривается с врачами и прописывается в договоре. Профили ведут сами доктора (по желанию), доступы ко всем аккаунтам имеет SMM-специалист и заказчик. Коммерческие профили в социальных сетях работают 24 часа в сутки, пользователи могут оставлять свои отзывы и задавать вопросы.

Участники «Деловой Гостиной» ТДК заинтересовались специальными сервисами, которые помогают в работе с соцсетями, задавали вопросы о стоимости услуг SMM-специалистов в Тюмени, а также выяснили, что входит в основные обязанности SMM-специалиста. На первом занятии участники «Деловой Гостиной» ТДК подробно разобрали контент-план и его автоматизацию (для чего нужен контент-план, как его составлять, как автоматизировать работу с контент-планом и социальными сетями в целом).

Во второй части программы Мария Шатохина поздравила клубных именинников и познакомила членов Тюменского делового Клуба с новичками. В феврале 2019 года в ТДК вступили: генеральный директор ООО «Капитал Консалтинг» Илья Сазонов и Дмитрий Байшев, генеральный директор Бизнес-отеля «Евразия».

Самые интересные факты и фотографии с мероприятия можно увидеть на сайте tdkport.ru, в социальных сетях facebook и вконтакте, а также получить в пресс-службе НП «Тюменский деловой Клуб» e-mail: nptdk@mail.ru, тел.: +7 (3452) 521-449.

ИСТОЧНИК KP.RU